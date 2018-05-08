НП сталася на вулиці Вокзальній
Дивися повний текст Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото).
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22
Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)
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Дивися повний текст Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото).
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22
Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:40
LOKY, по новостям сообщили, что правоохранители благодарны парню и обещали ходатайствовать о награде.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:56
Посадят того, кому прострелили ягодицу. Только он не сможет сидеть и будет вынужден отбывать срок стоя.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:32
Судя по последним новостям на эту тему, такой бред с судом-наоборот что был раньше, вроде уходит в прошлое, здравый смысл торжествует. А вот за поребриком все по старому.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:40
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:57
Ага, а как там судьба героя полицейского, застрелившего пару лет назад, на улицах Киева обнаглевшего мажора?
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