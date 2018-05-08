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Житель Дніпра прострелив сідницю
грабіжнику обмінника (фото)

Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22

Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22

Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:40

LOKY, по новостям сообщили, что правоохранители благодарны парню и обещали ходатайствовать о награде.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:56

  LOKY написав:Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.

Посадят того, кому прострелили ягодицу. Только он не сможет сидеть и будет вынужден отбывать срок стоя.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:32

  LOKY написав:Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.

Судя по последним новостям на эту тему, такой бред с судом-наоборот что был раньше, вроде уходит в прошлое, здравый смысл торжествует. А вот за поребриком все по старому.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:40

  LOKY написав:Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.

В нашей стране опасно находиться в Крыму и на востоке - на донбассе, из-за агрессии России, которую вызвал бывший президент. Старый мусорской устрой был уничтожен, судейский уничтожается конституционным - "длинным" путем, чтобы не произошло отката, как в Грузии. Быть зрадофилом очень вредно для здоровья, и приносит вред окружающим и государству.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 06:33

Молодец парень!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:02

  romio_33 написав:Молодец парень!

Ему просто повезло, что остался жив. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:31

  Кузя написав:
  romio_33 написав:Молодец парень!

Ему просто повезло, что остался жив. :)

Та да, лезть на рожон на пистолет с голыми руками- у грабителя просто духа не хватило выстрелить, а то бы были другие новости
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:16

Поки тривала “імпровізована спецоперація”, одна співробітниця салону разом з клієнткою, яка була майже без одягу, вистрибнули з вікна, щоб убезпечити себе.

Где фото клиентки??? :x
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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