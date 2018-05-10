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У Києві підвищили
тарифи на вивіз сміття

У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття

Пропонуємо до обговорення:
Нові тарифи враховують витрати підприємства на збір, вивезення, знешкодження та захоронення твердих і великих побутових відходів.

Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

Не, ну не собаки женского рода,а?
Как их можно еще назвать, чтоб цензурно?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:33

Всего неделю назад было в новостях, что для населения хотят повысить до 99.7 грн.: https://news.finance.ua/ru/news/-/42740 ... nfografika
Повысили реально до 115.09 для населения.

Повторю свой пост: У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки...
Год назад, в 2017 году, тарифы на вывоз уже повышали не слабо.

Согласно распоряжению КГГА, текст которого размещен на веб-портале Киевской власти, тарифы утверждены со сроком действия до 31 декабря 2017 года.
На протяжении 3-х последних годов тариф на вывоз и утилизацию мусора составлял 15 грн. 60 копеек за 1 кубический метр.
https://www.unian.net/society/51005-sko ... rifyi.html

Элементарно сравнив две цифры, видим повышение за 2 года с 15,60 до 99,7, то есть в 6.4 раз :!:
Поправка:
С 15.6 до 115.09 :!: 7,4 раз :!:
Пару десятков процентов туда, пару сюда...
Вот на эти 2 процента они и живут :twisted:
Скорее бы уже 2019 :twisted:
EKO
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