Нові тарифи враховують витрати підприємства на збір, вивезення, знешкодження та захоронення твердих і великих побутових відходів.
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на вивіз сміття.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
Не, ну не собаки женского рода,а?
Как их можно еще назвать, чтоб цензурно?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:33
Всего неделю назад было в новостях, что для населения хотят повысить до 99.7 грн.: https://news.finance.ua/ru/news/-/42740 ... nfografika
Повысили реально до 115.09 для населения.
Повторю свой пост: У Києві з 10 червня подорожчає вивезення сміття: скільки...
Год назад, в 2017 году, тарифы на вывоз уже повышали не слабо.
Согласно распоряжению КГГА, текст которого размещен на веб-портале Киевской власти, тарифы утверждены со сроком действия до 31 декабря 2017 года.
На протяжении 3-х последних годов тариф на вывоз и утилизацию мусора составлял 15 грн. 60 копеек за 1 кубический метр.
Элементарно сравнив две цифры, видим повышение за 2 года с 15,60 до 99,7, то есть в 6.4 раз
Поправка:
С 15.6 до 115.09 7,4 раз
Пару десятков процентов туда, пару сюда...
Вот на эти 2 процента они и живут
Скорее бы уже 2019
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:36
Когда сделают раздельный мусор? Я готов сортировать свой мусор. Хорош уже засирать все вокруг. А то будет как в подмосковье.
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:51
Разрешают тебе убивать окружающую среду по 20 копеек за кило. Согласен. Казнить их нужно.
Всім процвітання!
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