Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46
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