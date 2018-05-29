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В Україні до кінця року
двічі перерахують пенсії

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти

Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

Выборами пахнет.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46

  yanyura написав:
  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.

А трубить по всем каналам про перемогу будут как-будто подняли баксов на 100
Грйс-мэн
 
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