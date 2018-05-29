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В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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R2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
Выборами пахнет.
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ygn
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
ygn написав:
Выборами пахнет.
Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
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yanyura
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46
yanyura написав: ygn написав:
Выборами пахнет.
Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
А трубить по всем каналам про перемогу будут как-будто подняли баксов на 100
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Грйс-мэн
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