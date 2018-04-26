Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:39
В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли
"раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
|