RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні до кінця року
двічі перерахують пенсії

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти

Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82461
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

Выборами пахнет.
ygn
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 19.02.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
yanyura
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 09.01.09
Подякував: 863 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46

  yanyura написав:
  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.

А трубить по всем каналам про перемогу будут как-будто подняли баксов на 100
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.01.18
Подякував: 155 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:39

В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли
"раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
qazzax
 
Повідомлень: 618
З нами з: 02.04.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:08

  qazzax написав:В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли "раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.

"минималку или близко к минималке" получает более 40-45% пенсионеров...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 06.08.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 05 чер, 2018 15:39
43 3064
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 14:14
kalinavalera1
В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів
R2 » Суб 09 чер, 2018 13:21
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 13:21
ped4enko_mail
В Україні збираються запустити виробництво китайських... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 12:07
29 2010
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 11:51
slavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.