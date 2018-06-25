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В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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R2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
Выборами пахнет.
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ygn
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
ygn написав:
Выборами пахнет.
Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
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yanyura
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46
yanyura написав: ygn написав:
Выборами пахнет.
Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
А трубить по всем каналам про перемогу будут как-будто подняли баксов на 100
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:39
В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли
"раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
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qazzax
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Додано: Суб 09 чер, 2018 15:08
qazzax написав:
В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли "раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
"минималку или близко к минималке" получает более 40-45% пенсионеров...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Суб 09 чер, 2018 16:56
А чо нормуль! 300 грамм мяса пенсионеры прикупят на прибавку- главное что-бы не объелись : )
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:28
Просто циничная глупость прибавки
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olgakosuk
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:09
qazzax написав:
Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки
Для тез кто продавал свои голоса на выборах за пару кг гречки это нормально. Есть поговорка - каков приход таков и поп(пАп)))..ну как то так. Эти керманычы к нам не с Марса прилетели, кто то сознательно в 14-м году или не голосовал или голосовал за то что имеем, с коммуналкой, курсом валют и "повышением" пенсий. 54% ведь тогда не сами нарисовались). Так почему теперь жалуемся?
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Джон
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