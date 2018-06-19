Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:39
В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли
"раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
Додано: Суб 09 чер, 2018 15:08
"минималку или близко к минималке" получает более 40-45% пенсионеров...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 09 чер, 2018 16:56
А чо нормуль! 300 грамм мяса пенсионеры прикупят на прибавку- главное что-бы не объелись : )
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:09
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Для тез кто продавал свои голоса на выборах за пару кг гречки это нормально. Есть поговорка - каков приход таков и поп(пАп)))..ну как то так. Эти керманычы к нам не с Марса прилетели, кто то сознательно в 14-м году или не голосовал или голосовал за то что имеем, с коммуналкой, курсом валют и "повышением" пенсий. 54% ведь тогда не сами нарисовались). Так почему теперь жалуемся?
Додано: Суб 30 чер, 2018 08:52
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Добавят не всем 61 грн, кто-то и на 1 грн разбогатеет. Получается что минималка повышается, а как же тем у кого выше минималки? Пенсии 2000+ не планируют хотя бы индексировать? Будут повышать минималку, пока пенсии не выравняются с теми кто работал больше?
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