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В Україні до кінця року
двічі перерахують пенсії

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки змінюються соціальні стандарти

Дивися повний текст В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:27

Выборами пахнет.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:46

  yanyura написав:
  ygn написав:Выборами пахнет.

Смеетесь?
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.

А трубить по всем каналам про перемогу будут как-будто подняли баксов на 100
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:39

В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли
"раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:08

  qazzax написав:В Украине 12 млн.пенсионеров. Приблизительно треть получает минималку или близко к минималке. Это около 3-х млн.пенсионеров. Пенсию для них поднимут на 2 доллара. Цена вопроса аж 6 млн.дол. в месяц. Несколько десятков тружеников государственного "Нафтогаза" за свой "непосильный" труд получат 43 млн.дол.(И это при том ,что неизвестно,выплатит ли "раша" вообще деньги Украине.) И что мы видим? Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки, а кто-то на покупку очередной яхты. Все чинненько и справедливенько в государстве.

"минималку или близко к минималке" получает более 40-45% пенсионеров...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 16:56

А чо нормуль! 300 грамм мяса пенсионеры прикупят на прибавку- главное что-бы не объелись : )
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:28

Просто циничная глупость прибавки
olgakosuk
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:09

Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

  qazzax написав:Кто-то получит месячную добавку на покупку 2-х кг гречки

Для тез кто продавал свои голоса на выборах за пару кг гречки это нормально. Есть поговорка - каков приход таков и поп(пАп)))..ну как то так. Эти керманычы к нам не с Марса прилетели, кто то сознательно в 14-м году или не голосовал или голосовал за то что имеем, с коммуналкой, курсом валют и "повышением" пенсий. 54% ведь тогда не сами нарисовались). Так почему теперь жалуемся?
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:52

Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

Добавят не всем 61 грн, кто-то и на 1 грн разбогатеет. Получается что минималка повышается, а как же тем у кого выше минималки? Пенсии 2000+ не планируют хотя бы индексировать? Будут повышать минималку, пока пенсии не выравняются с теми кто работал больше?
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