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В Україні до кінця року
двічі перерахують пенсії

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:07

Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн. Повышение, сразу в два раза это впервые.
1007qwert
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