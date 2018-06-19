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В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:07
А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн. Повышение, сразу в два раза это впервые.
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