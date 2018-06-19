RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні до кінця року
двічі перерахують пенсії

В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:07

Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн. Повышение, сразу в два раза это впервые.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 24.11.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:28

  1007qwert написав:А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн.

Вчера делал закупки - самая дешевая туалетная бумага в Варусе, которая стоила 2гр, прыгнула аж до 6 гр. Это заметьте - пенсии еще не повысили. На продукты не заметил подорожания особо, хотя овсянка немного подорожала, которая элитного качества. Колбаса тоже около 15%. Специально не смотрел - пишу- что само в глаз упало. Продукты - так люди отказывают себе во многом. Но заметьте - от туалетной бумаги не откажешься, как можно отказаться от колбасы, и от проезда тоже, если ехать 15 км. Пешком - выходит еще дороже - обувь сносишь за 3 дня, и то, если она 3 дня выдержит.

Людей мало в супермаркете , не сравнить как было во времена "злочинной влади". 2 раза разные люди в почти пустых магазах выкрикивали "гасла" про нашего президента. Догадайтесь какие и о чем ? Женщина показывала новые монеты - с возмущением. Не понял - что там с монетами ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:37

Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

kalinavalera1 написав:
  1007qwert написав:А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн.

Вчера делал закупки - самая дешевая туалетная бумага в Варусе, которая стоила 2гр, прыгнула аж до 6 гр. Это заметьте - пенсии еще не повысили. На продукты не заметил подорожания особо, хотя овсянка немного подорожала, которая элитного качества. Колбаса тоже около 15%. Специально не смотрел - пишу- что само в глаз упало. Продукты - так люди отказывают себе во многом. Но заметьте - от туалетной бумаги не откажешься, как можно отказаться от колбасы, и от проезда тоже, если ехать 15 км. Пешком - выходит еще дороже - обувь сносишь за 3 дня, и то, если она 3 дня выдержит.

Людей мало в супермаркете , не сравнить как было во времена "злочинной влади". 2 раза разные люди в почти пустых магазах выкрикивали "гасла" про нашего президента. Догадайтесь какие и о чем ? Женщина показывала новые монеты - с возмущением. Не понял - что там с монетами ?
Шо ж то за элитная овсянка, аж интересно
С монетами - очевидно новые монеты размерные 1 и 2 грн, хотя мне их только в НБУ дали как сдачу, массово пока не встречал. Монеты как монеты
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21142
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних 1, 2
R2 » Суб 30 чер, 2018 08:39
13 382
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 14:37
Faceless
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 22, 23, 24
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
236 11568
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 13:36
justit
До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
R2 » П'ят 29 чер, 2018 21:07
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 13:11
avax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.