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Додано: Суб 30 чер, 2018 09:07
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн. Повышение, сразу в два раза это впервые.
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:28
Вчера делал закупки - самая дешевая туалетная бумага в Варусе, которая стоила 2гр, прыгнула аж до 6 гр. Это заметьте - пенсии еще не повысили. На продукты не заметил подорожания особо, хотя овсянка немного подорожала, которая элитного качества. Колбаса тоже около 15%. Специально не смотрел - пишу- что само в глаз упало. Продукты - так люди отказывают себе во многом. Но заметьте - от туалетной бумаги не откажешься, как можно отказаться от колбасы, и от проезда тоже, если ехать 15 км. Пешком - выходит еще дороже - обувь сносишь за 3 дня, и то, если она 3 дня выдержит.
Людей мало в супермаркете , не сравнить как было во времена "злочинной влади". 2 раза разные люди в почти пустых магазах выкрикивали "гасла" про нашего президента. Догадайтесь какие и о чем ? Женщина показывала новые монеты - с возмущением. Не понял - что там с монетами ?
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:37
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Шо ж то за элитная овсянка, аж интересно
С монетами - очевидно новые монеты размерные 1 и 2 грн, хотя мне их только в НБУ дали как сдачу, массово пока не встречал. Монеты как монеты
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:36
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Немецкая овсянка чистая - органическая - "особливо ніжна". Около45 гр. за кг. получается. Ее можно залить кипятком и не варить. Но она не обработана, а сорт такой. Есть еще дороже - но там уже мюсли - овсянка с добавлением сухофруктов. От нее - последней - сразу толстею резко прямо как на дрожжах, значит там добавки какие-то. Поэтому ее элитной не считаю.
Монеты у нас давали в супермаркетах - тетка говорила и показывала и ругалась, кричала. Я не понял почему. Но суть главная - типа было 20гр. ( она кричала про 20гр. почему-то , что ей дали 2 копейки - вместо 20 гр. ? Честно не вникал, много возмущения вокруг , а что толку ? буря возмущения была и тут.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:52
Re: В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
Самая обычная овсянка значит
А монеты новые - мелкие, как четвертаки, не привык народ еще
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