В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії

Додано: Суб 30 чер, 2018 13:28

1007qwert написав: А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн. А проезд в Киеве 14 июля всё-таки повысится до 8 грн.

Вчера делал закупки - самая дешевая туалетная бумага в Варусе, которая стоила 2гр, прыгнула аж до 6 гр. Это заметьте - пенсии еще не повысили. На продукты не заметил подорожания особо, хотя овсянка немного подорожала, которая элитного качества. Колбаса тоже около 15%. Специально не смотрел - пишу- что само в глаз упало. Продукты - так люди отказывают себе во многом. Но заметьте - от туалетной бумаги не откажешься, как можно отказаться от колбасы, и от проезда тоже, если ехать 15 км. Пешком - выходит еще дороже - обувь сносишь за 3 дня, и то, если она 3 дня выдержит.Людей мало в супермаркете , не сравнить как было во времена "злочинной влади". 2 раза разные люди в почти пустых магазах выкрикивали "гасла" про нашего президента. Догадайтесь какие и о чем ? Женщина показывала новые монеты - с возмущением. Не понял - что там с монетами ?