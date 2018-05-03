Норми про відповідальність за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг вводяться в дію з 1 травня 2019 року.
Дивися повний текст ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку".
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:30
ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку"
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Дивися повний текст ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку".
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