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ВР відтермінувала на рік
норми закону про "комуналку"

ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:30

ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку"

Пропонуємо до обговорення:
Норми про відповідальність за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг вводяться в дію з 1 травня 2019 року.

Дивися повний текст ВР відтермінувала на рік норми закону про "комуналку".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:30

Ну да, чтобы выборы успели пройти. А потом...
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