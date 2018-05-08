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Міжбанк: долар
знизили до 26,13

Міжбанк: долар знизили до 26,13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:03

Міжбанк: долар знизили до 26,13

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що втратив в четвер щодо долара 0,93 коп., на торгах у п'ятницю зміцнився на 3,53 коп., опинившись на рівні 26,1364 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили до 26,13.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:03

)) Хто знизив? Трамп ? )))
locustsucol
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