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Міжбанк: долар знизили до 26,13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що втратив в четвер щодо долара 0,93 коп., на торгах у п'ятницю зміцнився на 3,53 коп., опинившись на рівні 26,1364 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили до 26,13
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:03
)) Хто знизив? Трамп ? )))
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locustsucol
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