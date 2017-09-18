Сучасні люди постійно шукають джерела високого доходу і часто їх пошуки закінчуються IT сферою.
Дивися повний текст Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про кращий освітній проект із трейдингу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:18
Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про...
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Дивися повний текст Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про кращий освітній проект із трейдингу.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:18
Редакция чо так все плохо? Не пробовали перестать вылизывать ж*** Порошенке (тем более ему не долго осталось) а заняться своей профессией и делать качественный контент по финансовой тематике?
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