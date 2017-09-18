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Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки
про CBT-ProfiRet як про...

Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:18

Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про...

Пропонуємо до обговорення:
Сучасні люди постійно шукають джерела високого доходу і часто їх пошуки закінчуються IT сферою.

Дивися повний текст Продукт CBT-ProfiRet. Відгуки про CBT-ProfiRet як про кращий освітній проект із трейдингу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:18

Редакция чо так все плохо? Не пробовали перестать вылизывать ж*** Порошенке (тем более ему не долго осталось) а заняться своей профессией и делать качественный контент по финансовой тематике?
vitali_kalinin
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