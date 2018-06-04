Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК.
Дивися повний текст Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:35
Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:35
Так все таки був арешт чи ні)) За газмяс тут все антеи всякие топили, что нет никакого ареста же )))
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