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Газпром у Швейцарії оскаржив
арешт нідерландських активів

Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:35

Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК.

Дивися повний текст Газпром у Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:35

Так все таки був арешт чи ні)) За газмяс тут все антеи всякие топили, что нет никакого ареста же )))
locustsucol
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