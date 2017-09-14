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Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:43

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Росія має понад 7% в українському експорті і понад 15% - в імпорті.

Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:44

"Вараги, акупанты" что там ещё есть в лексиконе?
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:47

Импорт оттуда растёт. Экспорт - снижается.
Шёл 4 год "агрессии" и "..ительных реформ"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:30

Ціна на нафту зростає - от і збільшується імпорт в $$-му вираженні
manko74
 
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