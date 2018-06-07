Росія має понад 7% в українському експорті і понад 15% - в імпорті.
Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:43
Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:44
"Вараги, акупанты" что там ещё есть в лексиконе?
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:47
Импорт оттуда растёт. Экспорт - снижается.
Шёл 4 год "агрессии" и "..ительных реформ"
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:30
Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:48
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