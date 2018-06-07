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Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:43

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Росія має понад 7% в українському експорті і понад 15% - в імпорті.

Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:44

"Вараги, акупанты" что там ещё есть в лексиконе?
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:47

Импорт оттуда растёт. Экспорт - снижается.
Шёл 4 год "агрессии" и "..ительных реформ"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:30

Ціна на нафту зростає - от і збільшується імпорт в $$-му вираженні
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:30

  manko74 написав:Ціна на нафту зростає - от і збільшується імпорт в $$-му вираженні


Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:48

  Shram написав: Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.

Украина импортирует нефть, и не прекращала из расии. Газ не по бумагам а по факту Украина не импортирует 2 года из расии.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 04:54

Украина вынуждена импортировать донбасский уголь ,теперь уже,как российский.Причем ,сейчас этот уголь в два раза дороже по сравнению с 2015-м.Проигравшие войну все оплатят
alexxxandrnick
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