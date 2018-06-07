Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...

Додано: Суб 09 чер, 2018 11:21

никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей.Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна -. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда.нефть поднялась в цене значительно , это естественно подняло в цене сумму импорта. Так что пересаджуємося на электокари , шановні, не годуємо оккупанта.А это изменение структуры импорта , как видно дисбаланс от рашки в сторону цивилизации пошел еще до событий 14 года. Что кстати могло стать еще одной и вполне весомой причиной войны развязанной рашей против Украины - серезная потеря рынков сбыта. Раша , находящаяся в технологическом пикЕ на фоне санкций, падающих протонов, горящих трц, петухов и ракет из г-на, не станет производить лучше стран ЕС, это все равно что выше головы прыгнуть тем более пытаясь это сделать со дна расейского болота. Небольшие отскоки связанные со скачками мировых цен на энергоносители не в счет. Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии и энергосбережение чем еще больше будет становиться энергонезависимой. Это экономика, детка, не говоря о сознательном и оправданном бойкоте многими импорта из страны - оккупанта..