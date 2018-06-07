Росія має понад 7% в українському експорті і понад 15% - в імпорті.
Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:43
Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:44
"Вараги, акупанты" что там ещё есть в лексиконе?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:30
Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:48
Додано: Суб 09 чер, 2018 04:54
Украина вынуждена импортировать донбасский уголь ,теперь уже,как российский.Причем ,сейчас этот уголь в два раза дороже по сравнению с 2015-м.Проигравшие войну все оплатят
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:15
Нормальная ситуация. За экономикой и политика подтянется. Когда читаеш, что СБУ поймала "дiлка" который продал шахтерам ЛДНР сотню респираторов,тем самым спонсируя террористическую организацию и за это ему вменяется статья-"создание террористической организации", как то нехорошо становится.
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:21
Re: Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2.
никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей.
Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна -
нефть поднялась в цене значительно , это естественно подняло в цене сумму импорта. Так что пересаджуємося на электокари , шановні, не годуємо оккупанта.
А это изменение структуры импорта , как видно дисбаланс от рашки в сторону цивилизации пошел еще до событий 14 года. Что кстати могло стать еще одной и вполне весомой причиной войны развязанной рашей против Украины - серезная потеря рынков сбыта. Раша , находящаяся в технологическом пикЕ на фоне санкций, падающих протонов, горящих трц, петухов и ракет из г-на, не станет производить лучше стран ЕС, это все равно что выше головы прыгнуть тем более пытаясь это сделать со дна расейского болота. Небольшие отскоки связанные со скачками мировых цен на энергоносители не в счет. Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии и энергосбережение чем еще больше будет становиться энергонезависимой. Это экономика, детка, не говоря о сознательном и оправданном бойкоте многими импорта из страны - оккупанта..
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:45
Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларов
А вот российская ФТС дает несколько иные цифры.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами (млн. долларов)
Украина 3 373
За январь-апрель данные следующие
ОБОРОТ 4 563.9
ЭКСПОРТ 2 816.3
ИМПОРТ 1 747.6
Доля в обороте, % 2.1
В 17-ом эти же цифры выглядели так
ОБОРОТ 3 450,2
ЭКСПОРТ 2 126.7
ИМПОРТ 1 323.6
Доля в обороте, % 2.0
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