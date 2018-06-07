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Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:43

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Росія має понад 7% в українському експорті і понад 15% - в імпорті.

Дивися повний текст Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:44

"Вараги, акупанты" что там ещё есть в лексиконе?
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:30

Ціна на нафту зростає - от і збільшується імпорт в $$-му вираженні
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:30

  manko74 написав:Ціна на нафту зростає - от і збільшується імпорт в $$-му вираженні


Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:48

  Shram написав: Украина не импортирует из России нефть. И газ. По бумагам.

Украина импортирует нефть, и не прекращала из расии. Газ не по бумагам а по факту Украина не импортирует 2 года из расии.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 04:54

Украина вынуждена импортировать донбасский уголь ,теперь уже,как российский.Причем ,сейчас этот уголь в два раза дороже по сравнению с 2015-м.Проигравшие войну все оплатят
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:15

Нормальная ситуация. За экономикой и политика подтянется. Когда читаеш, что СБУ поймала "дiлка" который продал шахтерам ЛДНР сотню респираторов,тем самым спонсируя террористическую организацию и за это ему вменяется статья-"создание террористической организации", как то нехорошо становится.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:18

Нехорошо именно в контексте обсуждаемого материала.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:21

Re: Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2.

никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей.

Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна - порядка 64%. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда.

Зображення

нефть поднялась в цене значительно , это естественно подняло в цене сумму импорта. Так что пересаджуємося на электокари , шановні, не годуємо оккупанта.

А это изменение структуры импорта , как видно дисбаланс от рашки в сторону цивилизации пошел еще до событий 14 года. Что кстати могло стать еще одной и вполне весомой причиной войны развязанной рашей против Украины - серезная потеря рынков сбыта. Раша , находящаяся в технологическом пикЕ на фоне санкций, падающих протонов, горящих трц, петухов и ракет из г-на, не станет производить лучше стран ЕС, это все равно что выше головы прыгнуть тем более пытаясь это сделать со дна расейского болота. Небольшие отскоки связанные со скачками мировых цен на энергоносители не в счет. Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии и энергосбережение чем еще больше будет становиться энергонезависимой. Это экономика, детка, не говоря о сознательном и оправданном бойкоте многими импорта из страны - оккупанта..

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:45

У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року.
При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України

Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларов
А вот российская ФТС дает несколько иные цифры.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами (млн. долларов)
Украина 3 373
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/101.htm
За январь-апрель данные следующие
ОБОРОТ 4 563.9
ЭКСПОРТ 2 816.3
ИМПОРТ 1 747.6
Доля в обороте, % 2.1
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
В 17-ом эти же цифры выглядели так
ОБОРОТ 3 450,2
ЭКСПОРТ 2 126.7
ИМПОРТ 1 323.6
Доля в обороте, % 2.0
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