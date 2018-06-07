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Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:48

  Surfer написав:никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей. Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна - порядка 64%. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда. [@image@]

И давно начали перепродавать?
nik1
 
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З нами з: 17.08.15
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