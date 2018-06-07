|
|
Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:48
Surfer написав:
никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей. Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна - порядка 64%. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда. [@image@]
И давно начали перепродавать?
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1026
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор