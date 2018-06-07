Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Surfer написав:никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей. Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна - порядка 64%. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда. [@image@]
У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року. При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України
Волгарь, а ведь Вы привели интересные цифры. Я их не знал, спасибо, что дали возможность с ними поработать. Правда у нас есть контингент таких читателей, которые скорее выцарапают себе глаза, чем будут читать и анализировать Итак, глянем.
Разночтения по суммарному торговому обороту, который дают органы статистики России и Украины, легко объяснимы - Россия учитывает ЛНР и ДНР как часть Украины, а Украина не имеет данных по торговому обороту "своих частей" с Россией и не может этот оборот учитывать. Но мы-то можем! Ведь мы имеем данные по обе стороны границы. Проведём это интересное исследование.
Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории!
А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.
На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!
По-моему, для наших властей есть повод задуматься.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав: Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории!
А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.
На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!
Однако не учтены прямые затраты России на финансирование и содержание ЛДНР. Точных цифр нет (засекречено). По разным оценкам на военную и гуманитарную помощь Россия тратит около 1-2 млрд долларов в год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин