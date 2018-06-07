Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...

Додано: Суб 09 чер, 2018 13:41

Волгарь написав: У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року.

При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України

Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларов

А вот российская ФТС дает несколько иные цифры.

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами (млн. долларов)

Украина 3 373

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/101.htm

За январь-апрель данные следующие

ОБОРОТ 4 563.9

ЭКСПОРТ 2 816.3

ИМПОРТ 1 747.6

Доля в обороте, % 2.1

http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977

В 17-ом эти же цифры выглядели так

ОБОРОТ 3 450,2

ЭКСПОРТ 2 126.7

ИМПОРТ 1 323.6

Доля в обороте, % 2.0 Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларовА вот российская ФТС дает несколько иные цифры.За январь-апрель данные следующиеВ 17-ом эти же цифры выглядели так

, а ведь Вы привели интересные цифры.Я их не знал, спасибо, что дали возможность с ними поработать. Правда у нас есть контингент таких читателей, которые скорее выцарапают себе глаза, чем будут читать и анализироватьИтак, глянем.Разночтения по суммарному торговому обороту, который дают органы статистики России и Украины, легко объяснимы - Россия учитывает ЛНР и ДНР как часть Украины, а Украина не имеет данных по торговому обороту "своих частей" с Россией и не может этот оборот учитывать.Но мы-то можем! Ведь мы имеем данные по обе стороны границы.Проведём это интересное исследование.Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млнТо есть ЛНР и ДНР экспортируют в РоссиюПорошенко-Гройсмана территории!А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!По-моему, для наших властей есть повод задуматься.