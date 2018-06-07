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Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:48

  Surfer написав:никто никуда не подтянется минимум до совобождения Украины от оккупации расеей. Вот структура импорта , правда за 2017, но не принципиально. Львиную долю занимают нефтепродукты. Доля импорта угля из рф весьма значительна - порядка 64%. Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт" - ну орда она и есть орда. [@image@]

И давно начали перепродавать?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:09

  Surfer написав: Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт"


Если Украина платит за это валютой России то это импорт без всяких кавычек.

  Surfer написав: нефть поднялась в цене значительно , это естественно подняло в цене сумму импорта. Так что пересаджуємося на электокари


И заряжаем авто от розеток.
Ведь все знают что в розетках электричество самозарождается.
Вы то надеюсь уже ездите на электрокаре?

  Surfer написав: Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии


Тем дороже будут тарифы на электричество.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:41

  Волгарь написав:
У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року.
При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України

Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларов
А вот российская ФТС дает несколько иные цифры.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами (млн. долларов)
Украина 3 373
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/101.htm
За январь-апрель данные следующие
ОБОРОТ 4 563.9
ЭКСПОРТ 2 816.3
ИМПОРТ 1 747.6
Доля в обороте, % 2.1
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
В 17-ом эти же цифры выглядели так
ОБОРОТ 3 450,2
ЭКСПОРТ 2 126.7
ИМПОРТ 1 323.6
Доля в обороте, % 2.0

Волгарь, а ведь Вы привели интересные цифры.
Я их не знал, спасибо, что дали возможность с ними поработать. Правда у нас есть контингент таких читателей, которые скорее выцарапают себе глаза, чем будут читать и анализировать :lol:
Итак, глянем.

Разночтения по суммарному торговому обороту, который дают органы статистики России и Украины, легко объяснимы - Россия учитывает ЛНР и ДНР как часть Украины, а Украина не имеет данных по торговому обороту "своих частей" с Россией и не может этот оборот учитывать.
Но мы-то можем! Ведь мы имеем данные по обе стороны границы.
Проведём это интересное исследование.

Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн :shock: То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории! :shock:

А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.

На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!

По-моему, для наших властей есть повод задуматься.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:12

  Баблонавт написав:
Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн :shock: То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории! :shock:

А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.

На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!


Однако не учтены прямые затраты России на финансирование и содержание ЛДНР.
Точных цифр нет (засекречено).
По разным оценкам на военную и гуманитарную помощь Россия тратит около 1-2 млрд долларов в год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:14

Так Россия агрессор или торговый партнер?
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:18

Так Россия агрессор или торговый партнер?

И агрессор и торговый партнер. Причем, одновременно.
Волгарь
 
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  Волгарь написав: И агрессор и торговый партнер. Причем, одновременно.

Т.е. покупая товары Украина финансирует агрессора? Так это попахивает изменой. Покупка газа тоже измена. Или я не прав?
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:19

  link654 написав:Так Россия агрессор или торговый партнер?

для адекватных людей партнёр, а для неадекватных агрессор... :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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