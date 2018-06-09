Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
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У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року. При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України
Волгарь, а ведь Вы привели интересные цифры. Я их не знал, спасибо, что дали возможность с ними поработать. Правда у нас есть контингент таких читателей, которые скорее выцарапают себе глаза, чем будут читать и анализировать Итак, глянем.
Разночтения по суммарному торговому обороту, который дают органы статистики России и Украины, легко объяснимы - Россия учитывает ЛНР и ДНР как часть Украины, а Украина не имеет данных по торговому обороту "своих частей" с Россией и не может этот оборот учитывать. Но мы-то можем! Ведь мы имеем данные по обе стороны границы. Проведём это интересное исследование.
Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории!
А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.
На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!
По-моему, для наших властей есть повод задуматься.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав: Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории!
А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.
На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!
Однако не учтены прямые затраты России на финансирование и содержание ЛДНР. Точных цифр нет (засекречено). По разным оценкам на военную и гуманитарную помощь Россия тратит около 1-2 млрд долларов в год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Surfer написав: Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии
Тем дороже будут тарифы на электричество.
свежо придание да верится с трудом. В калифорнии, например, электромобилей и электрогенерирующих солнечных и ветровых станций поболее будет чем в Украине - только тарифы на электроэнергию все чаще бывают отрицательные. С ростом энергогенерирующей инфраструктуры кардинальному росту взяться неоткуда. К тому же зеленую электроэнергию можно генерировать и самому. В любом случае электротяга обойдется в разы если не на порядки дешевле коптящего ДВС. В общем стандартный вброс адвентистов "вредного слоанцевого газа", опасающихся за свое с каждым днем все более вянущее углеводородное "вяличие" из тех же методичек.
Shram написав:
Surfer написав: Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт"
Если Украина платит за это валютой России то это импорт без всяких кавычек.
Безусловно, в таком случае это называлось бы импортом если бы раша продавала свой уголь. Но поскольку расейское ворье продает нам наш уголь из оккупированого ею же донбасса, то есть имеет место перепродажа краденного от "мышебратьев", то кавычки имеют полное право на существование.
Калифорния платит соседним штатам, чтобы они забрали лишнюю электроэнергию от солнечных электростанций
Очередной регион мира столкнулся с избытком электричества из-за большого количества солнечных батарей и безоблачной летней погоды. На этот раз такая беда произошла в Калифорнии. В этом штате так много солнечных электростанций и так мало мощностей для накопления сгенерированной электроэнергии, что приходится останавливать электростанции или отдавать лишнюю энергию в соседние штаты по отрицательной цене, то есть приплачивать за её использование, лишь избежать перегрузки своих сетей. ... С одной стороны, Легислатура Калифорнии (законодательная власть) поставила цель выйти на показатель 50% энергии из возобновляемых источников к 2030 году и активно стимулирует их распространение. В результате, эффективность солнечных панелей растёт, а цены на них и стоимость генерации стремительно падают. С 2010 по 2016 годы себестоимость солнечной энергии снизилась на 73%, то есть почти в четыре раза — и сейчас составляет 5-6 центов за киловатт-час. Это примерно столько же, сколько стоит электроэнергия с газовой электростанции и примерно вдвое дешевле атомной энергии.
Surfer написав:В калифорнии, например, электромобилей и электрогенерирующих солнечных и ветровых станций поболее будет чем в Украине - только тарифы на электроэнергию все чаще бывают отрицательные.
Я правильно понял ваши слова, что потребитель, использующий эл/эн не только не платит за нее, а наоборот, получает доплату за ее использование?
абсолютно верно, в некоторых Европейских странах довольно регулярно возникает такая ситуация , не сказать что эта доплата сколь либо значительна и на что либо влияет , но бывает довольно часто и регулярно
В Германии цены на электричество более 100 раз за год опускались до отрицательных значений . Да и отрицательные цены на электричество постепенно становятся нормальным явлением и уже никого не удивляют. По статистике EPEX Spot, за 2017 спотовые цены опускались в отрицательную область более 100 раз (а именно 103 раза по состоянию на 2 ноября).