RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за три місяці купила
у Росії товарів майже на 2...

Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:09

  Surfer написав: Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт"


Если Украина платит за это валютой России то это импорт без всяких кавычек.

  Surfer написав: нефть поднялась в цене значительно , это естественно подняло в цене сумму импорта. Так что пересаджуємося на электокари


И заряжаем авто от розеток.
Ведь все знают что в розетках электричество самозарождается.
Вы то надеюсь уже ездите на электрокаре?

  Surfer написав: Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии


Тем дороже будут тарифы на электричество.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:41

  Волгарь написав:
У І кварталі цього року Україна наростила імпорт товарів із Російської Федерації на 28,7% – до 1 млрд 921,4 млн дол, у порівнянні із І кварталом 2017 року.
При цьому, експорт українських товарів у РФ скоротився – на 7,6%, до 853 млн дол., що значно менше, ніж імпорт російських товарів до України. Таким чином, негативний баланс торгівлі з Росією становить мінус 1 млрд 68 млн доларів для України

Т.е. общий оборот в 2 755 млн. долларов
А вот российская ФТС дает несколько иные цифры.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами (млн. долларов)
Украина 3 373
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/101.htm
За январь-апрель данные следующие
ОБОРОТ 4 563.9
ЭКСПОРТ 2 816.3
ИМПОРТ 1 747.6
Доля в обороте, % 2.1
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
В 17-ом эти же цифры выглядели так
ОБОРОТ 3 450,2
ЭКСПОРТ 2 126.7
ИМПОРТ 1 323.6
Доля в обороте, % 2.0

Волгарь, а ведь Вы привели интересные цифры.
Я их не знал, спасибо, что дали возможность с ними поработать. Правда у нас есть контингент таких читателей, которые скорее выцарапают себе глаза, чем будут читать и анализировать :lol:
Итак, глянем.

Разночтения по суммарному торговому обороту, который дают органы статистики России и Украины, легко объяснимы - Россия учитывает ЛНР и ДНР как часть Украины, а Украина не имеет данных по торговому обороту "своих частей" с Россией и не может этот оборот учитывать.
Но мы-то можем! Ведь мы имеем данные по обе стороны границы.
Проведём это интересное исследование.

Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн :shock: То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории! :shock:

А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.

На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!

По-моему, для наших властей есть повод задуматься.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 235
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:12

  Баблонавт написав:
Если мы вычтем из данных по российскому импорту с Украины этого года (1 747.6 млн) данные укростатистики по экспорту в РФ (853 млн), то в качестве разницы получим импорт Россией из ЛНР и ДНР. А это более 893 млн :shock: То есть ЛНР и ДНР экспортируют в Россию больше, чем контролируемые правительством Порошенко-Гройсмана территории! :shock:

А что там с их импортом? Поступим аналогично. 2 816.3 - 1 921.4 = 894,9 млн. Получается, что ЛНР и ДНР импортируют из РФ практически столько же, сколько и экспортируют! Разницей в 0,15% можно пренебречь.

На фоне гигантского торгового дефицита Украины по товарам (экспорт 853 млн против импорта 1 921,4 млн!) эта статистика выглядит просто превосходно!


Однако не учтены прямые затраты России на финансирование и содержание ЛДНР.
Точных цифр нет (засекречено).
По разным оценкам на военную и гуманитарную помощь Россия тратит около 1-2 млрд долларов в год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:14

Так Россия агрессор или торговый партнер?
link654
 
Повідомлень: 455
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:18

Так Россия агрессор или торговый партнер?

И агрессор и торговый партнер. Причем, одновременно.
Волгарь
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:08

И куда только кровавый пастор смотрит.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5758
З нами з: 30.11.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:09

  Shram написав:
  Surfer написав: Но и здесь чем дельше тем больше Украина будет переходить на зеленые технологии


Тем дороже будут тарифы на электричество.


свежо придание да верится с трудом. В калифорнии, например, электромобилей и электрогенерирующих солнечных и ветровых станций поболее будет чем в Украине - только тарифы на электроэнергию все чаще бывают отрицательные. С ростом энергогенерирующей инфраструктуры кардинальному росту взяться неоткуда. К тому же зеленую электроэнергию можно генерировать и самому. В любом случае электротяга обойдется в разы если не на порядки дешевле коптящего ДВС. В общем стандартный вброс адвентистов "вредного слоанцевого газа", опасающихся за свое с каждым днем все более вянущее углеводородное "вяличие" из тех же методичек.

  Shram написав:
  Surfer написав: Уголь кстати наверняка наш, с оккупированного донбасса, который росийское ворье перепродает нам же. Вот такой вот "импорт"


Если Украина платит за это валютой России то это импорт без всяких кавычек.


Безусловно, в таком случае это называлось бы импортом если бы раша продавала свой уголь. Но поскольку расейское ворье продает нам наш уголь из оккупированого ею же донбасса, то есть имеет место перепродажа краденного от "мышебратьев", то кавычки имеют полное право на существование.
Surfer
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:24

Re: Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2.

  Surfer написав:В калифорнии, например, электромобилей и электрогенерирующих солнечных и ветровых станций поболее будет чем в Украине - только тарифы на электроэнергию все чаще бывают отрицательные.

Я правильно понял ваши слова, что потребитель, использующий эл/эн не только не платит за нее, а наоборот, получает доплату за ее использование?
yanyura
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 09.01.09
Подякував: 863 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:49

Re: Україна за три місяці купила у Росії товарів майже на 2.

Калифорния платит соседним штатам, чтобы они забрали лишнюю электроэнергию от солнечных электростанций

Очередной регион мира столкнулся с избытком электричества из-за большого количества солнечных батарей и безоблачной летней погоды. На этот раз такая беда произошла в Калифорнии. В этом штате так много солнечных электростанций и так мало мощностей для накопления сгенерированной электроэнергии, что приходится останавливать электростанции или отдавать лишнюю энергию в соседние штаты по отрицательной цене, то есть приплачивать за её использование, лишь избежать перегрузки своих сетей.
...
С одной стороны, Легислатура Калифорнии (законодательная власть) поставила цель выйти на показатель 50% энергии из возобновляемых источников к 2030 году и активно стимулирует их распространение. В результате, эффективность солнечных панелей растёт, а цены на них и стоимость генерации стремительно падают. С 2010 по 2016 годы себестоимость солнечной энергии снизилась на 73%, то есть почти в четыре раза — и сейчас составляет 5-6 центов за киловатт-час. Это примерно столько же, сколько стоит электроэнергия с газовой электростанции и примерно вдвое дешевле атомной энергии.

https://habr.com/post/405079/
Surfer
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:12

  yanyura написав:
  Surfer написав:В калифорнии, например, электромобилей и электрогенерирующих солнечных и ветровых станций поболее будет чем в Украине - только тарифы на электроэнергию все чаще бывают отрицательные.

Я правильно понял ваши слова, что потребитель, использующий эл/эн не только не платит за нее, а наоборот, получает доплату за ее использование?

абсолютно верно, в некоторых Европейских странах довольно регулярно возникает такая ситуация , не сказать что эта доплата сколь либо значительна и на что либо влияет , но бывает довольно часто и регулярно
В Германии цены на электричество более 100 раз за год опускались до отрицательных значений . Да и отрицательные цены на электричество постепенно становятся нормальным явлением и уже никого не удивляют. По статистике EPEX Spot, за 2017 спотовые цены опускались в отрицательную область более 100 раз (а именно 103 раза по состоянию на 2 ноября).

. В воскресенье владельцы заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый мегаватт-час использованного электричества пишет NY Times https://www.nytimes.com/2017/12/25/busi ... rices.html .
https://blog.energybrainpool.com/en/alr ... ot-market/
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 105
З нами з: 12.08.17
Подякував: 229 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...
R2 » Суб 09 чер, 2018 01:55
8 427
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 13:26
Sarmat
Україна стала перевалочною базою для завезення підробок у ЄС
R2 » Нед 10 чер, 2018 08:09
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 09:40
Грйс-мэн
"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
R2 » Сер 06 чер, 2018 10:11
4 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 20:59
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7099)
10.06.2018 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron