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Порушують поголовно: як банки
перевіряють гроші українців

Порушують поголовно: як банки перевіряють гроші українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:56

Порушують поголовно: як банки перевіряють гроші українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в річному звіті НБУ за минулий рік, опублікованому на його офіційному сайті.

Дивися повний текст Порушують поголовно: як банки перевіряють гроші українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:56

Если не нарушать поголовно, то клиенты рассосутся.
Ratatui
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