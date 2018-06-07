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Порушують поголовно: як банки перевіряють гроші українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в річному звіті НБУ за минулий рік, опублікованому на його офіційному сайті.
Дивися повний текст Порушують поголовно: як банки перевіряють гроші українців
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:56
Если не нарушать поголовно, то клиенты рассосутся.
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