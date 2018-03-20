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Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:42
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс замовлення таксі Uber подав заявку на отримання патенту на штучний інтелект, який зможе виявити п'яних пасажирів до посадки у таксі. Про це йдеться на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:42
анудыхни (тм)
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