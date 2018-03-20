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Uber запатентує штучний інтелект
для визначення п'яних...

Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:42

Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс замовлення таксі Uber подав заявку на отримання патенту на штучний інтелект, який зможе виявити п'яних пасажирів до посадки у таксі. Про це йдеться на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США.

Дивися повний текст Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних пасажирів у таксі.
R2
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анудыхни (тм)
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:50

Вечером в основном почти все такие.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:18

недавно ехал пьяным в убере, что-то втирал водиле... тот стоически молчал )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:55

Лучше вживите хоть какой-то интеллект водителям серых Фабий Убера которые ездят по Киеву. С самыми простыми функциями: отличать зелёный от красного, не путать право и лево, смотреть в зеркала при перестроении.
DONALD
 
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