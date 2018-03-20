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Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:42
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс замовлення таксі Uber подав заявку на отримання патенту на штучний інтелект, який зможе виявити п'яних пасажирів до посадки у таксі. Про це йдеться на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США.
Дивися повний текст Uber запатентує штучний інтелект для визначення п'яних пасажирів у таксі
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R2
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:42
анудыхни (тм)
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Суб 09 чер, 2018 07:50
Вечером в основном почти все такие.
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p_a_l
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Додано: Суб 09 чер, 2018 12:18
недавно ехал пьяным в убере, что-то втирал водиле... тот стоически молчал )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Суб 09 чер, 2018 12:55
Лучше вживите хоть какой-то интеллект водителям серых Фабий Убера которые ездят по Киеву. С самыми простыми функциями: отличать зелёный от красного, не путать право и лево, смотреть в зеркала при перестроении.
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DONALD
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Додано: Суб 09 чер, 2018 19:00
А как тогда пьяному попасть домой? Идти пешком, чтоб где-то гопстопнули или чтоб замерз к чертям?
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hodkonem36
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Додано: Суб 09 чер, 2018 19:02
В Ленинграде-городе -
как везде, такси,-
Но не остановите -
даже не проси!
Если сильно водку пьешь
по пьянке -
Не захочешь, а дойдешь
к стоянке!
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