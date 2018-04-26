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В Україні після п'ятирічного простою вирішили запустити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Дивися повний текст В Україні після п'ятирічного простою вирішили запустити автокрановий завод
.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:49
І це теж добре.
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