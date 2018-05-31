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Кабмін заборонив видачу
спецдозволів на нафтогазові...

Кабмін заборонив видачу спецдозволів на нафтогазові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:51

Кабмін заборонив видачу спецдозволів на нафтогазові...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України заборонив видачу спеціальних дозволів на нафтогазові площі в обхід аукціонів через механізм апробації.

Дивися повний текст Кабмін заборонив видачу спецдозволів на нафтогазові площі в обхід аукціонів через механізм апробації.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:51

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