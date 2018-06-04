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Порошенко хоче скасувати
заставу за тяжку корупцію

Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:52

Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

Пропонуємо до обговорення:
Часто у нас боротьбу з корупцією роблять як спортивну риболовлю

Дивися повний текст Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:52

Де зрадофіли цього порталу? Розкажіть як це погано.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 05:57

Re: Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

это только видимость боротьбы с трударями. это ж как в спортивной рыбалке- украл, поймали, сфотографировали, отсыпал- воруй дальше, схема отработана. он гарант хочет продать липецкую фабрику, уж сколько лет, да вороги не дают..
так и здесь- хотеть-то он хочет отменить, но кто ж ему даст.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:52

  locustsucol написав:Де зрадофіли цього порталу? Розкажіть як це погано.

В самой формулировке уже заложена коррупция.Кто будет определять "тяжесть"коррупции.Почему не отменить залог за любую коррупцию?
sena_2008atp
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