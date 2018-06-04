Часто у нас боротьбу з корупцією роблять як спортивну риболовлю
Дивися повний текст Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:52
Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію.
Додано: Суб 09 чер, 2018 05:57
Re: Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію
это только видимость боротьбы с трударями. это ж как в спортивной рыбалке- украл, поймали, сфотографировали, отсыпал- воруй дальше, схема отработана. он гарант хочет продать липецкую фабрику, уж сколько лет, да вороги не дают..
так и здесь- хотеть-то он хочет отменить, но кто ж ему даст.
Савченко Так!
Додано: Суб 09 чер, 2018 07:52
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