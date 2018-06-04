Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

Рейтинг Петра Порошенко - красноречивый результат его провалов.



На четвертом году власти рейтинги Порошенко закрепились на уровне 5-6%, что обусловлено конкретными провалами в реформах и репутационными скандалами. Эксперты предрекают ему тяжелое сражение на выборах, однако шансы есть: для сравнения, у Виктора Ющенко за год до выборов в 2010-м рейтинг поддержки составлял 1%, у Леонида Кучмы в 1998-м - 7%.



Эксперты, опрошенные фондом Демократические инициативы, называют пять главных провалов президента: отсутствие борьбы с коррупцией, в том числе, до сих пор несозданный специализированный суд; мертворожденные реформы, главным образом, - судебная; введение электронного декларирования для антикоррупционеров; продолжение войны на востоке Украины; коррумпированное окружение президента и провал курса на деолигархизацию.



Существенное снижение рейтинга президента обусловлено и другими факторами, например, отсутствием ощутимого экономического роста. Этот показатель, исходя из полномочий и компетенции президента, не зависит от него напрямую и входит в сферу деятельности Кабмина. Но президент, сосредоточивший всю власть в своих руках, ответственен за кадры, которые были им же назначены в правительство, НБУ, контролирующие органы.



Среди провалов называют и невыполненное обещание о продаже корпорации Roshen.

1. Панамские документы

Первый крупный коррупционный скандал зацепил Порошенко, когда из "панамских документов" стало известно, что он решил зарегистрировать корпорацию Roshen на Британских Виргинских островах и сказал, что передает в слепой траст. Но из документов следует, что главе государства, как минимум, можно предъявить неуплату налогов в Украине. Президент оправдывался тем, что таким образом компания будет более интересна для покупателей. Но Roshen пока никто не купил.

2. Олигархизация

Порошенко так и не продал бизнес, как обещал. Но и не разбогател - так говорят на Банковой. Порошенко пришлось закрыть фабрику в Липецке. Но вместе с этим корпорация Roshen развивает розничную сеть фирменных магазинов. Значит, дела не так уж плохи. Официальные доходы президента действительно упали с 2014 года. Они снизились с 300 млн до 16 млн за 2017 год. Но постоянную прибыль для президента генерирует еще один актив - Международный инвестиционный банк.



Порошенко остается богатейшим президентом беднейшей европейской страны, обладая бизнес империей и провалив заявленный курс на деолигархизацию. На Западе его преимущественно знают именно в таком амплуа – олигарх у власти. Кроме Порошенко, ключевые роли в Украине продолжают играть другие олигархи - Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Виталий Хомутынник. Этот ряд можно продолжить еще многими именами. Некоторые из них контролируют силы в парламенте или стратегически важные госкомпании, другие - обладают весомыми медиа ресурсами, третьи - занимаются пророссийской пропагандой в Украине, прикрываясь религиозными побуждениями. Сам Порошенко, как опытный бизнесмен, расставил своих союзников, в том числе, бизнес партнеров во многих, если не во всех, вертикалях и структурах власти.



3. Пленки Онищенко

Сильный удар по репутации президента нанес беглый депутат Александр Онищенко. Он утверждает, что купил для президента три газовые фирмы за $30 млн. Исполнял коррупционные поручения президента, подкупал депутатов. И уже обнародовал аудиозапись разговоров с президентом. Их аутентичность еще нужно доказать. Всю коррупционную кухню бывший приближенный к власти Онищенко описал в своей книге. Кроме того, на основании переписок Онищенко с Сергеем Березенко журналисты опубликовали материал о том, как Онищенко покупал голоса фракции Тимошенко в парламенте. Для сокрытия фактов переговоров, депутаты использовали жаргон. В интервью LIGA.net Березенко опроверг обвинения. "Я постоянно покупал голоса депутатов, чтобы обеспечивать поддержку власти Порошенко", - рассказал Онищенко в интервью немецкому изданию Die Welt.

4. Друзьям все

Фигурантами коррупционных скандалов становились ближайшие соратники президента. Одного из самых близких его друзей - Игоря Кононенко дважды обвиняли в желании назначить своих людей в Кабмин. Из-за давления Кононенко должность министра покинул глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус. В недавнем письме к послам Большой семерки, экс-глава Минфина Александр Данилюк также пожаловался на Кононенко по такому же вопросу. Другой давний соратник президента, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого СМИ называют владельцем Богдан-моторс, фигурировал в скандале с закупкой российских двигателей для киевских троллейбусов. На эти предприятия СНБО наложил санкции. Компания Гладковского терпит убытки, но уверенно выигрывает муниципальные тендеры по всей стране на поставку и ремонт общественного транспорта.

5. Война против НАБУ

Ведомства Сытника и Луценко несколько раз открыто воевали друг против друга. Представители прокуратуры захватывали и без разрешения суда допрашивали детективов НАБУ. В парламенте намеревались несколько раз назначить подконтрольных аудиторов НАБУ, чтобы получить возможность убрать Сытника с должности. В депутатском корпусе считают, что толерантность к антикоррупционным органам закончилась, когда НАБУ занялись расследованием по заводу Ленинская кузница, которая входит в сферу интересов президента. Речь идет о закупке четырех бронемашин для Госпогранслужбы. В НАБУ считают, что государство переплатило около 15 млн грн.

6. Провал судебной реформы

Острая тема реформирования судов звучала на протяжении всех лет каденции Порошенко. Президентские законопроекты подавались в парламент и были приняты (не президентские – провалены). Однако по факту, по мнению экспертов, опрошенных в рамках проекта фонда Демократические инициативы, судебная реформа входит в пятерку главных провалов Порошенко. Верховный суд на 80% состоит из старых судей, 27% из них – не отвечают критериям доброчестности. Пока что рекомендованы к увольнению только 5% судей. Из судей Майдана уволены менее 14%. "Переатестация всех судей тоже под большим вопросом. То есть, обещания Революции достоинства – наказание коррупционеров, честные суды и правоохранительная система – не выполнены", - считает директор фундации DEJURE Михаил Жернаков.



В то же время сделан важнейший шаг в создании Высшего антикоррупционного суда - проголосован закон Верховной Радой. Но сам суд еще не создан. По прогнозам (при условии отсутствия политических проблем) суд начнет функционировать до конца 2018-го года. Поэтому пока создание суда - не победа, а в "процессе".