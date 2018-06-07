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Через анексію Криму і агресію
РФ на Донбасі Україна...

Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55

Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Аслунг відобразив ці цифри у своєму дослідженні «Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір».

Дивися повний текст Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна втратила $100 млрд - Atlantic Council.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55

Зрадофілійні люди вважають інакше. Поясніть їм якось це ще простіше. Навіть без арифметики, на їх мові. Каменти зрадофілім зовсім не мають на цьому порталі відношення до фінансів, але їх не банять, навпаки - банять тих, хто з ними сперечається.
locustsucol
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