Аслунг відобразив ці цифри у своєму дослідженні «Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір».
Дивися повний текст Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна втратила $100 млрд - Atlantic Council.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55
Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна втратила $100 млрд - Atlantic Council.
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55
Зрадофілійні люди вважають інакше. Поясніть їм якось це ще простіше. Навіть без арифметики, на їх мові. Каменти зрадофілім зовсім не мають на цьому порталі відношення до фінансів, але їх не банять, навпаки - банять тих, хто з ними сперечається.
Додано: Суб 09 чер, 2018 07:29
Я эти слова трактую "благодаря вооруженному захвату власти, Украина потеряла часть территории, что в денежном сравнении равно $100 млрд.".
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