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Через анексію Криму і агресію
РФ на Донбасі Україна...

Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55

Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Аслунг відобразив ці цифри у своєму дослідженні «Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір».

Дивися повний текст Через анексію Криму і агресію РФ на Донбасі Україна втратила $100 млрд - Atlantic Council.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:55

Зрадофілійні люди вважають інакше. Поясніть їм якось це ще простіше. Навіть без арифметики, на їх мові. Каменти зрадофілім зовсім не мають на цьому порталі відношення до фінансів, але їх не банять, навпаки - банять тих, хто з ними сперечається.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:18

Последствия Майдана обходятся Украине минимум в $100 млрд?
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:40

link654, Майдан врятував Україну від сценарію, до якого залишалося півкроку. Це - продаж Росії газотранспортної системи і доступ до українського ринку газу (ціни, як і раніше, були б вищими за ціни Газпрому для Європи - і ніяких стокгольмських арбітражів.) Це - повна залежність від російського експортного ринку, без жодних шансів збільшити експорт до ЄС - Росія б їх блокувала відразу. Це - повна залежність маріонеткового режиму Януковича від політичної волі Кремля. Це - військові бази Росії не лише в Криму, а й у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Києві. Зараз ми б вже були малоросійською губернією, з якою Путін робив би що хотів - захотів - ліквідував, захотів - дав побути в маріонетковому статусі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:54

«Після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйона гектарів землі,

Крым
Характеристики
Площадь 27 000 км²
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
Волгарь
 
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Мексика из-за анексии Техаса может быть потеряла значительно больше и что ей это дало?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:14

  Sharpe написав:link654, Майдан врятував Україну від сценарію, до якого залишалося півкроку. Це - продаж Росії газотранспортної системи і доступ до українського ринку газу (ціни, як і раніше, були б вищими за ціни Газпрому для Європи - і ніяких стокгольмських арбітражів.) Це - повна залежність від російського експортного ринку, без жодних шансів збільшити експорт до ЄС - Росія б їх блокувала відразу. Це - повна залежність маріонеткового режиму Януковича від політичної волі Кремля. Це - військові бази Росії не лише в Криму, а й у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Києві. Зараз ми б вже були малоросійською губернією, з якою Путін робив би що хотів - захотів - ліквідував, захотів - дав побути в маріонетковому статусі.

а как массовые преступления могут от чего то спасти? как правило преступления преводят только к другим преступлениям, что нашло полное подтверждение в Украине...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Тракторист, масові злочини - це те, що чинить Росія в Криму, на Донбасі та в Сирії. І за ці масові злочини їй рано чи пізно доведеться відповідати. Що ж до України, то повалення авторитарного режиму завжди було і є благом для будь-якої нації. Україна встигла повалити режим Януковича до того, як він завдав їй непоправної шкоди - і в цьому найбільша заслуга Майдану. І попри втрату Криму і частини Донбасу, в України зараз ріст ВВП, експорту (і це нормальний експорт, а не рудимент постсовка), середньої зарплатні (вона зараз на рівні 20111 року), стабільна валюта, повна незалежність від Росії в постачанні газу, безвізовий режим з ЄС, співпраця з НАТО, військова підтримка Заходу і т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:34

  locustsucol написав:Зрадофілійні люди вважають інакше. Поясніть їм якось це ще простіше. Навіть без арифметики, на їх мові. Каменти зрадофілім зовсім не мають на цьому порталі відношення до фінансів, але їх не банять, навпаки - банять тих, хто з ними сперечається.


Да ладно врать.
Вас никто ни разу не забанил
back in USSR
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