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Порошенко озвучив країни, в яких будуть арештовані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:56
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко назвав країни, в яких будуть арештовані активи "Газпрому" для отримання $2,6 млрд, які, згідно з судовим рішенням, повинна отримати Україна.
Дивися повний текст Порошенко озвучив країни, в яких будуть арештовані активи "Газпрому" з метою отримання $2,6 млрд
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R2
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:56
Зрадофіли та росіяни, які каментують тут такі новини, казали, що все це брехня, нема ніяких арештів активів газпрому. Але під такими новинами вони чомусь почали просто мовчати. Які у вас ідеї про те, чому вони почали мовчати, панове ? :)
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locustsucol
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Додано: Суб 09 чер, 2018 06:21
я бы в первую очередь арестовал в логове зверя, активы в педерации
Савченко Так!
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antonivs3
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