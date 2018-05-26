Стартап вимагає від творців iOS $200 000.
Дивися повний текст Apple звинуватили у крадіжці логотипу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:52
Apple звинуватили у крадіжці логотипу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple звинуватили у крадіжці логотипу.
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:52
годный тролинг - не всё ж время только огрызку в суды подавать. Отсудить может и не отсудят, но пропиарятся.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
|