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Apple звинуватили у
крадіжці логотипу

Apple звинуватили у крадіжці логотипу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:52

Apple звинуватили у крадіжці логотипу

Пропонуємо до обговорення:
Стартап вимагає від творців iOS $200 000.

Дивися повний текст Apple звинуватили у крадіжці логотипу.
R2
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годный тролинг - не всё ж время только огрызку в суды подавать. Отсудить может и не отсудят, но пропиарятся.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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