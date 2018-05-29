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В Україні знімуть заборону на
самовільне засклення балконів

В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:21

В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів

Пропонуємо до обговорення:
Готується оновлення будівельної норми.

Дивися повний текст В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів.
R2
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