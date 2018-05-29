Готується оновлення будівельної норми.
Дивися повний текст В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 13:21
В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знімуть заборону на самовільне засклення балконів.
Додано: Суб 09 чер, 2018 13:21
насправці скління балконів дозволяє забудовнику включати цю площу під оплату покупцю, що здорощує житло.
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