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Кількість нафтогазових установок у США в травні зросла...
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Додано: Суб 09 чер, 2018 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Кількість діючих нафтових і газових бурових установок в США в травні 2018 року зросла на 35 відносно квітня і склала 1046 одиниць, що є максимумом з березня 2015 року, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.
Дивися повний текст Кількість нафтогазових установок у США в травні зросла до максимуму - Baker Hughes
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Додано: Суб 09 чер, 2018 15:16
США впевнено виходять на перше місце в світі за виробництвом нафти. А далі буде друга частина марлезонського балету - коли Саудівська Аравія зрозуміє, що втрачає ринки, і збільшить своє виробництво до максимуму. Після цього країни-бензоколонки, в першу чергу Росія, втратять нафтодоларову опору, завдяки якій вони тримаються.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:32
Она будет. Только почему-то нефть уже 75$
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Додано: Суб 09 чер, 2018 19:31
Золотой батон, два тижні тому нафта була 80.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:22
Золотой батон написав:
Она будет. Только почему-то нефть уже 75$
США печатают баксы, на них открывают себе новые буровые. Европа и Восток еще не поняли игру Трампа. Вчерашние заявы Трампа и Трюдо - тому подтверждение.
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