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Сергій Мамедов: гривня, ВВП, інфляція. Про прогнози...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 18:07
Пропонуємо до обговорення:
З фінансової точки зору 2019 рік буде для України тяжким.
Дивися повний текст Сергій Мамедов: гривня, ВВП, інфляція. Про прогнози уряду і пошук резервів
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:07
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