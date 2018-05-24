Компанія Mercedes-Benz запропонувала своїм клієнтам програму підписки.
Дивися повний текст Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25
Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини.
Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25
У нас эту программу надо с какого-нибудь крыжопаля начинать. Седан-чемодан 1975 года выпуска,кабриолет в 124м кузове 1991года и очкарик на евробляхах от 2005 года выпуска. За 1000 грн в месяц. Народ должен оценить такую программу от мурика.
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