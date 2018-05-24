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Водіям Mercedes дали можливість
постійно міняти машини

Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25

Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-Benz запропонувала своїм клієнтам програму підписки.

Дивися повний текст Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25

У нас эту программу надо с какого-нибудь крыжопаля начинать. Седан-чемодан 1975 года выпуска,кабриолет в 124м кузове 1991года и очкарик на евробляхах от 2005 года выпуска. За 1000 грн в месяц. Народ должен оценить такую программу от мурика.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:55

  Ratatui написав:У нас эту программу надо с какого-нибудь крыжопаля начинать. Седан-чемодан 1975 года выпуска,кабриолет в 124м кузове 1991года и очкарик на евробляхах от 2005 года выпуска. За 1000 грн в месяц. Народ должен оценить такую программу от мурика.


Так, вот насчет чемодана 1975 года - не надо. Это уже раритет, за который в Европе коллекционеры платят некислые бабки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:56

Re: Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини

Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 03:13

  rjkz написав:Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга?


В лизинг взял одну машину на и весь период, а с Signature взял одну, завтра вернул, взял другую модель, через месяц другую и пока не надоест. $1095 это примерно в два раза выше чем лизинг этих машин. Обычно договор лизинга это 4 года и 60,000 миль пробега. Если привысишь пробег, то пеня где-то $0.15 за милю или выкупай авто по остаточной стоимости. С Signature пробег считай бесконечный, поэтому и так дорого.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:15

  Dear_Sir написав:
  rjkz написав:Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга?


В лизинг взял одну машину на и весь период, а с Signature взял одну, завтра вернул, взял другую модель, через месяц другую и пока не надоест. $1095 это примерно в два раза выше чем лизинг этих машин. Обычно договор лизинга это 4 года и 60,000 миль пробега. Если привысишь пробег, то пеня где-то $0.15 за милю или выкупай авто по остаточной стоимости. С Signature пробег считай бесконечный, поэтому и так дорого.


В Штатах вроде лизинг 3 года?
А пробег в 3-х опциях 10,12 и 15 тысяч в год. Потом можно выкупить и, если я ничего не путаю, некоторые дилершипы дают возможность продлевать лизинг. А ценник на превышение пробега у разных брендов разный. Есть и 20 и кажется 25 центов.
Интересно, а в случае с подпиской, страховка входит в ценник? Если да, то уже не так уж и дорого как для мерса, к тому-же обслуживание и царапины в таком режиме на дилершипе скорей всего. Итого реальная переплата будет баксов 200-300.
С топливом как? Взял с полным баком и вернул с полным?
Мои знакомые сейчас в лизинге за Хайлендер платят 500+баксов, если-бы они жили в НЙ, то страховка была-бы баксов 300 в месяц. Я думаю, за мерс и лиз был-бы больше и страховка.
rjkz
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